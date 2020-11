BER, Stuttgart 21, Elbphilharmonie Günstiger bauen als geplant – gibt es nicht? Gibt es doch!

1. Lasst einen Profi kalkulieren



Bevor Schad in die deutsche Hauptstadt wechselte, hatte sie in der Chipperfield-Zentrale in London gearbeitet. Dort war sie einer Praxis begegnet, die sie aus der Heimat nicht kannte. „In Großbritannien ist es üblich, dass ein unabhängiger Kostenplaner die Budgets eines Baus kalkuliert und kontrolliert“, sagt sie. „Das habe ich als außerordentlich sinnvoll erlebt. In Deutschland ist das leider kein Standard.“