Bericht Bundesregierung will Gesetz für Tierversuche reformieren

Die Bundesregierung will die rechtlichen Vorgaben für Tierversuche in Deutschland reformieren, bittet die EU-Kommission aber um zeitlichen Aufschub. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ/Freitag) berichtet, räumt die Regierung in einem Schreiben an die EU-Kommission ein, dass EU-Bestimmungen „nicht hinreichend deutlich“ umgesetzt worden seien. Deswegen solle das nationale Recht nun angepasst werden, um eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwenden. Tierschutzbund und Grüne machen Druck.