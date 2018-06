Bericht der europäischen Asylbehörde: Zahl der Asylsuchenden in Deutschland um 70 Prozent gesunken

Hinter Deutschland mit den meisten Asylanträgen folgen Italien, Frankreich und Griechenland – allerdings mit zuletzt steigenden Werten. In Italien bewarben sich 2017 rund 129.000 Menschen um Asyl (plus fünf Prozent), in Frankreich knapp 100.000 (plus 18) und in Griechenland knapp 59.000 (plus 15). In Spanien auf Platz sechs verdoppelte sich die Zahl sogar auf gut 31.000. Die Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden sind noch immer Syrien, der Irak und Afghanistan.