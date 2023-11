Berlin Gerüst am Brandenburger Tor wegen Reinigung nach Farbattacke

07. November 2023 | Quelle: dpa

Auf einer Seite des Brandenburger Tors wird ein Baugerüst aufgebaut, um die Folgen der Farbattacke zu beseitigen. Bild: Bild: dpa

Am Brandenburger Tor in Berlin ist ein Gerüst für weitere Reinigungsarbeiten nach der Farbattacke von Klimaschützern errichtet worden. Der Aufbau des Gerüsts auf der Ostseite des Tores begann am Montag und wurde am Dienstag fortgesetzt. Deutlich ist auf den Säulen aus Sandstein weiterhin orange Farbe zu sehen, die bisher nicht entfernt werden konnte.