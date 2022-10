Berlin Giffey: Kaum noch Kapazitäten bei Flüchtlingsaufnahme

23. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Franziska Giffey zufolge sind die Kapazitäten für die Aufnahme von Geflüchteten in Berlin nahezu ausgeschöpft. Bild: Bild: dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sieht die Hauptstadt am Rande ihrer Möglichkeiten bei der Aufnahme von Geflüchteten. „Gerade wir Stadtstaaten und besonders Berlin als Hauptanziehungspunkt haben unsere Kapazitäten (...) mittlerweile nahezu ausgeschöpft”, sagte sie der „Bild am Sonntag”. So seien 340.000 Ukrainer in Berlin erstversorgt worden, 100.000 hätten ihren Wohnsitz inzwischen in der Hauptstadt.