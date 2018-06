Für Münchens Baustadträtin kommt ein solcher Problemexport nicht infrage. Zum einen sind die Preise rund um München vielerorts nicht mehr wesentlich günstiger als in der Stadt selbst. Da im Umland die wirtschaftliche Lage zudem genauso gut ist wie in der Kernstadt, weigern sich einige Orte bereits, überhaupt noch Wohnraum zu schaffen. In Unterschleißheim, nördlich der Stadt, und in Seefeld nahe des Starnberger Sees gibt es schon explizite Stadtratsbeschlüsse, die weitere Baugebiete unmöglich machen sollen. Merk hat deshalb nur eine Wahl: bauen, so dicht wie möglich. Wo es ältere Siedlungen mit Geschosswohnungen gibt, werden auf die Grünflächen zwischen den Blöcken zusätzliche Häuser gestellt. Die wenigen Großprojekte, die sich noch realisieren lassen, werden nachträglich aufgestockt. „Bei allen Flächen, die wir in den vergangenen Jahren geplant haben, werden deutlich mehr Wohnungen gebaut als ursprünglich vorgesehen“, sagt Merk. In Freiham etwa, am westlichen Stadtrand, entstehen statt 4000 jetzt 6000 Wohnungen. In der alten Bayernkaserne, nördlich des BMW-Werks, 5000 statt 2500. Dennoch bleiben die Nebeneffekte nicht aus: Immer öfter springen Investoren kurz vor der Genehmigung ab. Allein die Steigerung der Baulandpreise während des Verfahrens macht den Weiterverkauf attraktiv. Doch jeder Verkauf bringt ein neues Verfahren mit sich. „Für uns als Behörde bedeutet das oft doppelte Arbeit“, sagt Merk.