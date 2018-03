Berlin intern: Stilisiertes Drama

Die Kanzlerin findet die Spekulationen über mögliche Nachfolger zwar normal, aber überflüssig. Sie hält – früheren Rivalitäten und Misstrauen zum Trotz – an Schäuble fest. Vergangene Woche rief sie sogar bei Ingeborg Schäuble an, um auch der Ehefrau zu versichern: Es gebe keinen Zeitdruck, er solle sich erholen. Sie braucht ihn, der angesehen ist wie kaum einer seiner Vorgänger, in harten Zeiten. Für internationale Verhandlungen, für das Durchkämpfen der kommenden Sparhaushalte. Und auch eine weitere Kabinettsumbildung käme ihr denkbar ungelegen.