Und er brachte das klar in Verbindung mit dem politischen Engagement seines Bruders in Berlin seit dem 7. Oktober: „Bei der Art und Weise, wie er in den letzten Monaten für seinen gerechten oder ungerechten Widerstand in der FU im Internet diffamiert und 'markiert' wurde, war diese Folge fast unvermeidbar und ich habe das von Anfang an befürchtet.”