Berlin Klimaschutz-Demonstranten fällen Baum am Kanzleramt

21. Februar 2023 | Quelle: dpa

Klimaschutz-Demonstranten stehen an einem gefällten Baum am Bundeskanzleramt. Bild: Bild: dpa

Klimaschutz-Demonstranten haben am Morgen einen kleineren Baum vor dem Kanzleramt in Berlin gefällt. Die Polizei war wegen der Aktivisten am Regierungsgebäude im Einsatz, wie ein Sprecher sagte.