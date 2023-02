Berlin Panzerwrack aus Ukraine steht jetzt vor russischer Botschaft

24. Februar 2023 | Quelle: dpa

Zeichen des Protests: Ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer wird temporär vor der russischen Botschaft in Berlin ausgestellt. Bild: Bild: dpa

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine ist ein zerstörter russischer Panzer vor der Botschaft Russlands in Berlin aufgestellt worden. Das Panzerwrack vom Typ T-72 kam am frühen Freitagmorgen in der Hauptstadt an. Es soll für einige Tage vor der Botschaft am Boulevard Unter den Linden als Mahnmal gegen den Krieg dienen.