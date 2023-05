Berlin Proteste der Letzten Generation: Aktivisten kleben an Autos

18. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der Abdruck von zwei Händen bei einer Straßenblockade der Letzten Generation in Berlin. Bild: Bild: dpa

Mit 14 Straßenblockaden hat die Klimagruppe Letzte Generation am Donnerstag in Berlin den Verkehr erneut zum Erliegen gebracht. Nach Angaben der Polizei klebten sich mehrere Aktivisten an verschiedenen Standorten auf die Straße.