Berliner SPD „Am Ende ist der Mietendeckel ein Konjunkturprogramm“

Sollte dieser Schritt erfolgreich sein, will der deutsche Mieterbund einen bundesweiten Mietenstopp durchsetzen. Dieser Schritt verlangte aber deutlich mehr Durchsetzungskraft. In diesem Fall müssten sich nämlich Mehrheiten im Bundestag finden. Ein eher unrealistisches Szenario.



„Ich rechne mit hoher Wahrscheinlichkeit damit, dass eine weitere Verschärfung der Begrenzung von Mieterhöhungen im Bestand kommen wird“, lautet die Einschätzung des Berliner Rechtsanwalts Rainer Stockmann, spezialisiert auf Immobilienrecht. Einen Mietendeckel in der Ausprägung Berlins, wonach Bestandsmieten und Angebotsmieten unabhängig von der Vormiete, der Lage, der Ausstattung und der Größe der Wohnung in erheblichem Umfang abgesenkt werden, kann sich der Jurist bundesweit jedoch kaum vorstellen. „Soweit erkennbar, wird das weder von der SPD noch von den Grünen ernsthaft diskutiert, ausgenommen davon sind allerdings deren Berliner Landesverbände. Auch das vom Münchner Mieterverein initiierte Volksbegehren geht nicht so weit.“



