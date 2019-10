Bertelsmann-Studie GroKo hat zur Halbzeit zwei Drittel ihrer Wahlversprechen angepackt

Nach dem neuen Stand erfüllte die große Koalition zum Stichtag Ende September 48 Prozent der Versprechen vollständig, 4 Prozent teilweise, weitere 14 Prozent nahm sie in Angriff. 34 seien noch nicht eingelöst. „Das ist eine rekordverdächtige Halbzeitbilanz“, sagte Mitautor Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung der „Welt am Sonntag“. Sie zeige, dass die Groko funktioniere und halte, was sie versprochen habe. „Insofern ist sie klar besser als ihr Ruf.“