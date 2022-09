Beschäftigung: Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle: Zahl der Erwerbstätigen stagniert

„Damit ist die Erwerbstätigenzahl in saisonbereinigter Rechnung erstmals seit eineinhalb Jahren nicht weiter angewachsen.“ Bereinigt um jahreszeitliche Schwankungen gab es sogar einen minimalen Rückgang von 6000 (0,0 Prozent). In den Monaten April bis Juli habe es noch monatlich ein Plus von 34.000 bis zuletzt 20.000 Personen gegeben.