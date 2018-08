Beschäftigung: BA-Chef Scheele sieht positive Zukunft auf dem Arbeitsmarkt

Gegenwärtig und für das kommende Jahr spreche nichts für einen Abschwung oder eine Krise. „Wir sehen zunächst auch für 2019 keine Trendwende am Arbeitsmarkt“, sagte Scheele. Was darüber hinaus sei, könne man vom jetzigen Standpunkt aus nur schwer sagen. „Die Situation für 2020 vorauszusagen ist wie ein Blick in die Glaskugel.“