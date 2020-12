Beschlussvorlage Bundestags-CSU fordert Anhebung des deutschen Klimaschutzziels

Nach der Entscheidung für ein höheres Klimaschutzziel der Europäischen Union will die Bundestags-CSU auch das deutsche Ziel zur Treibhausgas-Reduktion nachschärfen. „Auf der Grundlage des neuen europäischen Klimaziels setzen wir uns für ein ambitioniertes deutsches Klimaziel von 60 Prozent ein“, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Winterklausur der CSU-Landesgruppe Anfang Januar, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt - zuerst hatte die „Passauer Neue Presse“ (Donnerstag) darüber berichtet.