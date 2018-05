Das Bürgergeld ist eine Art negativer Steuer, die Bedürftigen ohne Arbeit pauschal 662 Euro zukommen lässt – zumindest laut des FDP-Wahlprogramms von 2009. Eine der Kernideen ist, dass eine Summe alle bisherigen Sozialleistungen ersetzt, also neben Hartz IV etwa auch Wohn- und Heizkostenzuschüsse. Die neue Sozialleistung würde zentral vom Finanzamt betreut. Der Empfänger soll so Zeit sparen, die Verwaltung Geld. Andreas Peichl vom Münchner Ifo-Institut hält diese Zusammenlegung für „gut und wichtig“, genauso wie das Bürgergeld an sich: „Grundsätzlich ist das eine sehr gute Idee.“