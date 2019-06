Besser als Libra Warum Deutschland den digitalen Euro braucht

Thomas Heilmann: In allen bisherigen Blockchain-Währungen schwankt der Wert sehr stark, bei der bekanntesten, der Bitcoin-Währung besonders. Ein E-Euro wäre eine stabile Währung, die immer den gleichen Wert wie ein Euro auf dem Konto oder die Euromünze hätte. Das wäre also eine so genannte Stable Coin. Dieses Geld hätte vor allem im grenzüberschreitenden Handel viele Vorteile. Transaktionen von Krypto-Geld können günstiger und schneller durchgeführt werden als klassische Bank-Überweisungen, und das Ganze wenn gewünscht auch ohne Zwischenstufen wie eine Geschäftsbank. Die Zentralbank würde den Wert des Tokens, also des digitalen Geldes, gewährleisten. So wie bisher bei einem 100-Euro-Schein garantiert wird, dass der Gegenwert 100 Euro beträgt, obwohl man nur eine Geldnote in der Hand hält.