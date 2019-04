Bessere Verwaltung „Der träge Beamte ist ein Klischee“

Und diese Selbstverständlichkeit musste man den Damen und Herren erst nahebringen?

Nein, aber wir haben uns alle die Frage gestellt: Sind die Strukturen heute so, dass wir die Ziele bestmöglich erreichen? Und das ist noch nicht immer der Fall. Politik und Verwaltung denken in Gesetzen, in Koalitionsverträgen, kurzum: in Binnenzwängen. Ihr Denken kreist in der Tat noch viel zu selten um die Bedürfnisse der Bürger. Sie als Kunde interessiert aber nicht, welche staatliche Ebene einer Leistung wie das Kinder- oder Elterngeld auszahlt, sondern dass es passiert. Sie wollen einfach verständliche Formulare und kein Beamtendeutsch, das klingt als sei es von Verfassungsjuristen.