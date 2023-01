Bestandsaufnahme Status der Energiewende: sehr ausbaufähig

An diesem Freitag begutachtet der grüne Vizekanzler ein weiteres LNG-Terminal an der Küste. Deutschland kauft Flüssigerdgas in aller Welt und zu fast jedem Preis. Gerade erst offenbarte die Räumung von Lützerath die tiefe Kluft zwischen den Grünen in Regierungsverantwortung und der Klimabewegung. Die Atomkraftwerke laufen immer noch. Kohle feiert eine Renaissance. Nord Stream wurde gesprengt. Preise gedeckelt. Ein 200-Milliarden-Schutzschirm gespannt. Zeitenwende überall.