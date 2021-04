Betriebsärzte „Wir sollten nicht über eine Testpflicht diskutieren, sondern über eine Impfpflicht“

„Kontraproduktiv“ seien die Verordnungen wie in Sachsen und Berlin, denn die Vorgabe von „dokumentierten Selbsttests“ beziehungsweise Testpflichten für Beschäftigte seien „weder praxistauglich noch geeignet oder erforderlich“. „Das breit getragene Engagement zu Tests wird so gebremst und führt zu Unsicherheit, ob die bereits angestoßenen Testverfahren auch die richtigen sind. Das fördert kein Vertrauen“, kritisierten die Wirtschaftsverbände.



Am Dienstag soll das Kabinett in einer vorgezogenen Sitzung über den Entwurf des Infektionsschutzgesetzes entscheiden, das dann zügig zur Verabschiedung in den Bundestag eingebracht werden soll. Die für Montag ursprünglich angesetzte MPK ist abgesagt.



