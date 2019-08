Betriebsrat VW gegen AfD – „Diese Partei stellt sich gegen Werte unseres Konzerns“

21. August 2019 , aktualisiert 21. August 2019, 19:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die AfD will in der Volkswagen-Halle in Braunschweig ihren Bundesparteitag abhalten. Der Konzern will die Halle für diesen Tag umbenennen lassen.