Betriebsratsvergütung: „An der Grenze zur Strafbarkeit“

Auch bei VW ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglicher erhöhter Zahlungen an Betriebsräte. Wie groß ist prinzipiell das Risiko in der deutschen Wirtschaft, dass sich Arbeitgeber durch überhöhte Vergütungen das Wohlwollen von Betriebsräten erkaufen?

Konzessionen von Betriebsräten an die Geschäftsleitung, die zu Lasten der Belegschaft gehen, halte ich für ausgeschlossen. Der Betriebsrat ist ein Gremium mit mehreren Personen, da müsste die „Pflege“ des Arbeitgebers schon sehr in die Breite gehen. Und wo in der Vergangenheit Kumpanei auftrat wie im Fall von Klaus Volkert…