Betriebstour des SPD-Arbeitsministers Sommer, Sonne, Sorgen

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) übt sich in einer Doppelrolle: als Zuhörer und als Fragesteller. Als er sich an diesem Montag mit zwei Auszubildenden von Evonik Industries in Marl unterhält, geht es um den Verdienst im ersten Lehrjahr. Und Heil möchte wissen, wie die beiden auf den Ausbildungsberuf kamen. Dann erklärt der Ausbilder: Die Lehrlinge seien Problemlöser. Einer der beiden habe einen Türstopper mit dem 3D-Drucker konzipiert, damit die Türe nicht so laut zuknallt. „Problemlöser“, wiederholt Heil, „ein geiler Name“. Das versuche man in der Regierung auch öfter zu sein.