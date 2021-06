Betrug bei Corona-Tests Fühlt sich in Deutschlands Bürokratie eigentlich niemand zuständig?

„Vereinzelte Fälle“ solcher Testzentren, die es physisch gar nicht gibt, seien dem Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg bereits bekannt geworden, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Stuttgart. Wie groß die Dimension ist, will die Regierung nun erfassen. „Das Sozialministerium führt hierzu derzeit eine Abfrage bei den Gesundheitsämtern durch“, sagte der Sprecher. Das Ergebnis werde in der kommenden Woche erwartet.