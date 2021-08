Betrug bei kostenlosen Corona-Schnelltests Falsche Abrechnungen von Coronatests: Betrug im Dutzend

Auch bei der Staatsanwaltschaft Freiburg seien bislang „etwa 10 Verfahren“ wegen des Verdachts des Betruges bei der Coronatest-Abrechnung eingegangen, teilt die Behörde gegenüber der WirtschaftsWoche mit. Eine genaue Zahl könne nicht benannt werden, „da diese Verfahren statistisch nicht gesondert erfasst werden“. Wie die WirtschaftsWoche herausfand, wird zudem in Heilbronn, Hanau, Gießen, Hannover und Lübeck ermittelt. Hinzu kommen zwei Verdachtsfälle: Bei den Behörden in Wuppertal liege eine anonyme Anzeige gegen einen Betreiber mehrerer Testzentren in Wuppertal vor, teilt der Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert mit. Derzeit führe man Vorermittlungen, um die Frage des Anfangsverdachts zu klären. Ebenso wurde in Ulm vergangene Woche ein vergleichbarer „Verdachtsfall“ zur Anzeige gebracht; eine abschließende Bewertung stehe aber noch aus, teilt die dortige Behörde mit.