Betrug mit Impfpässen und Schnelltests So wehrt sich der Staat gegen Corona-Kriminelle

Unbeobachtet von der Öffentlichkeit hat auch der Abrechnungsbetrug bei den Pflegediensten zugenommen. „Die Coronakrise hat die schon vorher bestehenden Schwächen in den Kontrollsystemen des Gesundheitswesens wie ein Brennglas offengelegt“, sagt Staatsanwalt Findl. „Wir gehen beispielsweise über 60 Fällen nach, in denen ambulante Pflegedienste zu viel abgerechnet haben oder von Intensivpflegediensten nicht ausreichend qualifiziertes Personal eingesetzt wurde.“ Im Pflegebereich seien die Kontrollen des Medizinischen Dienstes pandemiebedingt deutlich reduziert worden. „Das könnte die ohnehin schon bestehenden Probleme in diesem Bereich weiter verschärfen.“ Findls Appell an die Politik: „Hier muss aber zum Schutz der Pflegebedürftigen und der vielen redlichen Pflegedienste genauer hingeschaut werden.“



Mehr zum Thema: Pharmakonzerne, Biotech-Start-ups und Hightechfirmen: Wer gewinnt den Corona-Poker?