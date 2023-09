Bevölkerung Beliebtestes Ziel für deutsche Auswanderer: Die Schweiz

06. September 2023 | Quelle: dpa

In der Schweiz nimmt die Präsenz deutscher Staatsbürger zu. Bild: Bild: dpa

Auswanderer aus Deutschland zieht in Europa am häufigsten in die Schweiz. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, hatten Anfang 2022 knapp 311.300 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ihren Wohnsitz im Nachbarland. Ihre Zahl nimmt seit Jahren zu. Im Vergleich zu 2021 betrug der Zuwachs allerdings weniger als ein Prozent.