Bevölkerungsprognose Gehört Ihr Landkreis zu den Wachstumssiegern?

Das mittlere Alter der Bevölkerung steigt demnach bis 2040 um 1,2 Jahre auf 47,1. Dabei gibt es jedoch immense Unterschiede zwischen den Regionen. So wird der Wert in Hamburg und Berlin in 16 Jahren auf etwa 43 Jahre prognostiziert. In vier der fünf östlichen Länder liegt das Medianalter dann zwischen 52 und 53 Jahren. Auf Kreisebene sind die Unterschiede noch größer. Der älteste Landkreis wird demnach Greiz in Thüringen mit 57,3 Jahren sein, der jüngste der Stadtkreis Heidelberg (Baden-Württemberg) mit 38,8.