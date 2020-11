Bilanzbetrug FDP nimmt im Fall Wirecard die EZB ins Visier

Inzwischen werden auch immer mehr Details über die Abläufe innerhalb der Finanzaufsicht BaFin bekannt. Es erinnert ein wenig an das Häuten einer Zwiebel, bei der man langsam Schicht für Schicht abnimmt. Denn nicht nur die Boygroup im Untersuchungsausschuss ist in diesem Wahljahr hochmotiviert, auch andere Finanzpolitiker der Opposition lassen nicht locker, die Bundesregierung mit Anfragen zu Wirecard zu beschäftigen – so auch Markus Herbrand, FDP-Obmann im Finanzausschuss.