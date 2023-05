Bildung Antisemitismusbeauftragter warnt vor Judenhass an Schulen

27. Mai 2023 | Quelle: dpa

Nach Ansicht des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung ist Judenhass auch an Schulen verbreitet. Bild: Bild: dpa

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat vor Judenhass an deutschen Schulen gewarnt und Nachbesserungen in der Lehrerausbildung gefordert. „Wir stellen fest, dass Antisemitismus auch an Schulen verbreitet wird”, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Er geht nicht nur von Schülern aus, sondern auch von den Lehrkräften. Es kommt mitunter zu fürchterlichen Bemerkungen - überall im Unterricht.” Man müsse dringend handeln.