Bildung Bielefeld-Hainan: Hochschulgründung in China in der Kritik

06. August 2023 | Quelle: dpa

Blick auf den Eingang zur Hochschule Bielefeld (HSBI). Bild: Bild: dpa

Von der Hochschule Bielefeld als Premiere und „Paukenschlag” angekündigt - und nun in die Kritik geraten: Als erste ausländische Institution überhaupt werde man eine eigenständige Hochschule in der Volksrepublik China gründen, teilte die Einrichtung in Ostwestfalen-Lippe vor wenigen Wochen mit.