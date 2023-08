Bildung Ifo-Umfrage: Schlechtere Noten für die Schule

30. August 2023 | Quelle: dpa

Die Qualität der Schulen in Deutschland lässt immer mehr zu wünschen übrig - das zumindest ist Ergebnis einer Umfrage des Ifo-Instituts. Bild: Bild: dpa

Die Qualität der Schulen in Deutschland hat nach Einschätzung der vom Ifo-Institut befragten Bürger deutlich nachgelassen. Nur noch 27 Prozent der Befragten bewerteten die Schulen in ihrem Bundesland mit gut oder sehr gut - nach 38 Prozent im Jahr 2014. Damit sei „die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Schulsystem auf einem Tiefstand” angekommen, schreiben die Studienautoren. „Das sind alarmierende Befunde”, sagte Professor Ludger Wößmann, Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, am Mittwoch in München.