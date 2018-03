Bildung: IW-Experte fordert für Lehrerbezahlung Prämienmodell statt Senioritätsprinzip

So plädiert Helmut Klein, Bildungsexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, für die Abschaffung des Senioritätsprinzips bei Lehrergehältern. Mehr als zehn Milliarden Euro könnten gespart werden, wenn Alter und Dienstjahre keinen Einfluss auf die Höhe des Gehalts hätten. Stattdessen könne dieses Geld, so der Vorschlag Kleins in der WirtschaftsWoche, in ein Prämienmodell fließen: „Länder wie Finnland, Frankreich, die Niederlande und Norwegen kennen bis zu 16 unterschiedliche Prämienformen. So werden beispielsweise in 15 Industrieländern Boni für besondere Aktivitäten wie das Leiten von Arbeitsgruppen gezahlt.“ Die Vorsitzende des Bundestags-Bildungsausschusses Ulla Burchardt (SPD) appelliert in der WirtschaftsWoche „Frau Bundeskanzlerin, vereinbaren Sie 200.000 echte neue Studienplätze und eine Weiterbidlungsbeteiligung auf europäischem Top-Niveau.“