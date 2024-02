Bildung Neues Programm für Schulen in schwierigen Lagen

Verbessert werden sollen die Kompetenzen der Schüler vor allem in Lesen, Schreiben und Mathe. „Bis zum Ende der Programmlaufzeit soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancen-Schulen halbiert werden”, heißt es in den Eckpunkten. Bundesweit sollen rund eine Million Schüler profitieren.