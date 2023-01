Bildung Umfrage: Lehrermangel größtes Problem an Schulen

18. Januar 2023 | Quelle: dpa

Unterricht in einer vierten Klasse der Stuttgarter Liebenauschule. Bild: Bild: dpa

Das größte Problem an Deutschlands Schulen ist aus Sicht der Schulleiter der Mangel an pädagogischem Personal. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der Robert Bosch Stiftung, die am Mittwoch in Stuttgart veröffentlicht wurde.