Bildung Umfrage: Schulen fehlen IT-Fachkräfte

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

Schüler einer Grundschule in Berlin lösen im Unterricht an Tablets eine Aufgabe. Bild: Bild: dpa

An nur etwa jeder zehnten Schule in Deutschland ist einer Umfrage zufolge eine IT-Fachkraft beschäftigt. In einer Forsa-Umfrage unter mehr als 1000 Schulleiterinnen und Schulleitern im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung gaben 11 Prozent an, in ihrer Einrichtung eine solche Fachkraft zu haben.