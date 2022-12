Bildung: Wie wir Brennpunktschulen zum Leuchten bringen

So werden die Startchancenschulen zu attraktiven Arbeitgebern für Lehrkräfte. Denn Lehrerinnen und Lehrer sind die wichtigsten Verbündeten für weltbeste Bildung. Sie sind die Change Maker. Sie können und wollen die Veränderung treiben, dafür müssen wir ihnen die Räume schaffen. Wir setzen unser Vertrauen in ihre Kompetenz und ihre Eigenverantwortung. So soll das Startchancenprogramm auch ein Dach werden, unter dem sich Lehrkräfte miteinander vernetzen und zu Multiplikatoren ihrer eigenen Ideen werden können. Lehrkräfte leisten, besonders an Brennpunktschulen, oft weit mehr als nur Unterricht. Sie sind Seelsorger, Elternberaterinnen und Sozialpädagogen. Gerade an diesen Schulen braucht es multiprofessionelle Teams, die die Lehrkräfte unterstützen. Eine wichtige Säule ist deshalb der Ausbau der Schulsozialarbeit.