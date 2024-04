Bildung Wir brauchen eine bessere ökonomische Bildung!

Eine fundierte ökonomische Bildung sollte bereits im Kindergarten ansetzen und in der Schule – sowohl im primären als auch im sekundären Bildungsbereich – fortgeführt werden. Dabei geht es nicht darum, wirtschaftliches Spezialwissen zu vermitteln, sondern in altersgerechter Form Einsichten in die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten menschlichen Handelns zu fördern. Diesen Ansatz gilt es an den Universitäten und Hochschulen sowie in der beruflichen Ausbildung und der Erwachsenenbildung fächerübergreifend weiterzuverfolgen.