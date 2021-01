Bildungs-Rückstand Wegen Schulschließungen gehen Billionen verloren

Darüber, wie groß die Lernverluste tatsächlich sind, schreibt Ludger Wössmann in einem Beitrag für die WirtschaftsWoche, gebe es „in Deutschland keine Daten“. Eine Studie aus den Niederlanden zeige aber, „dass die achtwöchigen Schulschließungen dort zu einem Verlust an Testleistungen geführt haben, der eins zu eins der Anzahl der geschlossenen Wochen entspricht.“ Dieser Lernverlust von rund 20 Prozent eines Schuljahres dürfte Wössmann zufolge „in Deutschland noch weit umfangreicher ausgefallen sein, weil die Schulschließungen länger andauerten und weil unser Nachbarland eine weit bessere Infrastruktur für digitales Distanzlernen aufweist“.



Und wie hoch sind die langfristigen Kosten der Schulschließungen? Auch darauf wagt Wössmann eine Antwort: „Die vorliegende Evidenz legt nahe, dass für den Einzelnen – über das gesamte Berufsleben gerechnet – im Durchschnitt mit einem rund drei Prozent geringeren Erwerbseinkommen zu rechnen ist, wenn ein Drittel eines Schuljahres verloren geht.“ Auch für die Volkswirtschaft insgesamt müsse man „mit langfristigen Wachstumsverlusten“ rechnen, so Wössmann, genauer: „mit einer durchschnittlich 1,5 Prozent niedrigeren Wirtschaftskraft bis zum Ende des Jahrhunderts. Das entspräche in Deutschland etwa 2,5 Billionen Euro“.



