Bildungsaufsteiger in Chefetagen Arbeiterkinder werden ausgebremst – das können wir uns nicht mehr leisten

Katja Urbatsch ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, als Erste in ihrer Familie zu studieren.



Auf den ersten Blick sind es gute Nachrichten: Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger ist in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Das ist erfreulich, denn der Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften wächst enorm. Jedoch stammt der Großteil dieser Studierenden aus Akademikerfamilien, während Kinder aus Familien ohne Hochschulerfahrung deutlich weniger repräsentiert sind: Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien beginnen 79 ein Hochschulstudium, aus Nichtakademikerfamilien gehen nur 27 von 100 Kindern studieren, obwohl deutlich mehr die Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Das zeigt die jüngste verfügbare Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung vom Mai 2018. Arbeiterkinder werden offensichtlich weiter ausgebremst. Das kann sich aber kein Land leisten, das auch international im Wettbewerb um Spitzenkräfte steht. Was aber hält Arbeiterkinder davon ab, andere Wege zu beschreiten als ihre Eltern?