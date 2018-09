Bildungsfinanzierung: Grüne und FDP wollen Einfluss des Bundes in der Bildung stärken

In einem gemeinsamen Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schreiben Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter (beide Grüne) und Christian Lindner (FDP) nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag), gute Bildung sei „Grundvoraussetzung für die Chancengleichheit und die Leistungsfähigkeit der Menschen in Deutschland“, sie sei das „zentrale Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen, das die Menschen befähigt und motiviert, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“.