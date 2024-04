Bildungslücke Was Schüler über Finanzen lernen – und was nicht

Das Ergebnis: Insgesamt haben fast 80 Prozent der Befragten das Gefühl, in der Schule eindeutig zu wenig über finanzielle Entscheidungen gelernt zu haben. Nur knapp 13 Prozent geben an, dass der Lernstoff genau richtig war. Vor allem Befragte zwischen 30 und 39 Jahren sehen eine große Lücke in ihrer Schulzeit, was das Wissen über wirtschaftliche Themen und finanzielle Entscheidungen betrifft.