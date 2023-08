Bildungssystem: Warum der Lehrermangel den Deutschen besonders große Sorgen macht

Was also tun? Bestehende Lehrkräfte für den Unterricht in Mangelfächern nachzuqualifizieren, fordern 79 Prozent der Befragten. Weitere Lösungen: Personal einstellen, das die Lehrkräfte bei organisatorischen Aufgaben entlasten soll (76 Prozent), sowie Trainings zur Klassen- und Gesprächsführung und zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Lehrkräften zur Verringerung des Krankenstands (74 Prozent). Alle drei Maßnahmen fokussieren sich allerdings nur darauf, die bestehenden Lehrkräfte besser einzusetzen. Wie aber neue gewinnen?