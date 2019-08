Billigfleisch „Das schlechte Gefühl redet man sich schön“

Also wenn man einmal zum Billigfleisch greift, tut man es immer wieder.

Ja, denn es schmeckt ja gar nicht so viel anders und ich will nicht das Drei- oder Vierfache für ein sehr gutes Biofleisch bezahlen. Da sagt man dann: Einmal ist keinmal. Das schlechte Gefühl redet man sich schön. Außerdem neigen die Menschen zur moralischen Selbstüberschätzung, sagen sich also: In allen anderen Dingen bin ich schon ein sehr guter Mensch, dann ist es nicht schlimm, wenn ich in diesen wenigen Fällen zum preiswerten Fleisch greife.