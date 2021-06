Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson Corona-Impfungen in Deutschland: Eine Chronik der Ereignisse

In Deutschland werden die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Noch ist kaum Impfstoff verfügbar, weshalb die Bundesregierung zunächst entschieden hat, nach Priorisierung zu impfen. Die Impfungen werden in extra für die Impfkampagne gebauten Impfzentren durchgeführt. Auch in Altenheimen wird geimpft. Am ersten Tag der Impfkampagne werden etwa 23.323 Impfdosen in Deutschland verabreicht.