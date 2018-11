BIP Deutsche Wirtschaft schrumpft erstmals seit dreieinhalb Jahren

Die privaten Konsumausgaben sanken gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, was unter anderem an der Zurückhaltung der Haushalte beim Kauf neuer Autos lag, wie die Statistiker erklärten. Auch gestiegene Energiepreise dürften nach Einschätzung des Chefvolkswirts der ING in Deutschland, Carsten Brzeski, die Konsumlust gedämpft haben.

Grundsätzlich bleiben die Menschen in Deutschland Wirtschaftsexperten zufolge aber in Kauflaune. Gestützt werde die Konjunktur etwa durch den weiterhin robusten Arbeitsmarkt mit einem starken Lohnwachstum, sagte jüngst die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) voraus.