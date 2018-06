Bistum Eichstätt Vermögensverwalter wollen an die Kirchen-Millionen

Es geht also um Offenheit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Das ist Bohns Mission. Das Zahlenwerk des Bistums, das seinen Bischofssitz am Ufer der Altmühl hat, soll deshalb künftig „den höchsten Standards aus der freien Wirtschaft“ entsprechen, hat sich der Vermögensverwalter vorgenommen. Entscheidungsstrukturen möchte er „so umbauen, dass keine finanziellen Alleingänge mehr möglich sind“, sagt Bohn, der viele Jahre als Finanzchef in unterschiedlichen Firmen gearbeitet hatte.

Eichstätts neue Offenheit ist kein mildtätiger Akt des Entgegenkommens, sondern geschieht aus purer Not. Als Wirtschaftsprüfer von Deloitte vor drei Jahren auf Geheiß des Bischofs die Bilanzen überprüften, fanden sie heraus, dass das Bistum 60 Millionen US-Dollar, umgerechnet 47 Millionen Euro, in Immobilienprojekte in den USA investiert hatte. Und dieses Geld ist offenbar weg. Anfang 2018 erstattete das Bistum Anzeige gegen den damaligen Vermögensverwalter und einen beteiligten Investor. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die beiden wegen des Verdachts der Untreue und Korruption. Das Ergebnis ist offen. Gerüchten aus dem Haus zufolge ist ein Sechstel des gesamten Vermögens des Bistums in Amerika versackt.