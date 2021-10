Bitkom-Studie Bürger fordern umfassende Digitalisierung der Verwaltung

Schwerpunkt einer Digitalisierung in der Verwaltung könnten nach den Vorstellungen des Bitkom Dienstleistungen für junge Familien sein. „Warum muss man in Deutschland die Ausstellung einer Geburtsurkunde beantragen?“, fragte Rohleder. „Das Amt weiß, dass ein junger Mensch geboren ist und kennt auch die Zustelladresse der Eltern.“ Daher sollte die Geburtsurkunde automatisch – am besten auf dem digitalen Weg – kurz nach der Geburt zugestellt werden, so wie dies in Dänemark bereits möglich sei.