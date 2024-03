BKA-Präsident Ex-Terroristin Klette hatte Gelegenheit, jemanden zu warnen

17. März 2024 | Quelle: dpa

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette wird nach einem Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof von Polizisten zu einem Hubschrauber geführt. Bild: Bild: dpa

BKA-Präsident Holger Münch sieht keinen Fehler der Ermittler, weil die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette vor ihrer Festnahme noch einen Komplizen warnen konnte. „Ich will das nicht als Fehler bezeichnen”, sagte der Präsident des Bundeskriminalamts am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin”. Das sind einfach Dinge, die können Sie nicht ausschließen.”